இளையராஜாவே இப்படி மனம் திறந்து பாராட்டு இருக்காரே...யாருப்பா அந்த அதிர்ஷ்டசாலி ?

சென்னை : இசைஞானி என உலக இசை ரசிகர்களால் போற்றப்படும் இளையராஜாவே ஒருவரை மனம் திறந்து பாராட்டி, விளக்கமாக பேசி வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார் என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய விஷயமாக இருக்கும். அப்படி ஒரு விஷயம் தான் தற்போது நடந்துள்ளது.

இசைஞானி, இசைமேடை, மேஸ்ரோ என பல வகைகளில், சினிமாவை தாண்டி இசை உலகினரால் போற்றப்படும் ஒரு நபர் இளையராஜா. 1970 கள் துவங்கி தற்போது வரை 1400 க்கும் அதிகமான படங்கள், 7000 பாடல்கள், 20,000 க்கும் அதிகமான இசைக்கச்சேரிகளை நடத்தி, பல சாதனைகள், பாராட்டுக்கள், விருதுகளை ஆகியவற்றை பெற்றவர்.

சமீபத்தில் இளையராஜாவின் 80 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திருக்கடையூரில் அவருக்கு சதாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது. குடும்பத்துடன் இளையராஜா கலந்து கொண்ட இந்த பூஜை தொடர்பான போட்டோக்கள் செம டிரெண்டிங் ஆகின. ரஜினி - இளையராஜா சந்தித்து, ரஜினி மகள் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், இளையராஜாவை சந்தித்தது போன்ற போட்டோக்களும் வெளியாகி டிரெண்டானது. அப்படி இளையராஜா பற்றிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

“ராஜா ராஜா சோழன் நான் “… இளம் தலைமுறையினர் பார்வையில் இளையராஜா !

RAAJA by RaGa Concert Performance by the versatile and talented sisters Ranjani Gayathri took me to a different world altogether yesterday… pic.twitter.com/hwG16bQOxa

English summary

Yesterday Ilaiyaraaja attented Ranjani Gayatri sisters music concert. They research carnatic music raagas from Ilaiyaraaja's cine music. Ilaiyaraaja impressed by this concert and openly shared his emotions via video. He also shared this video in his twitter page. Fans suprised on this video.