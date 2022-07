தனித்தனியாக நன்றி சொல்ல முடியவில்லை...உருக்கமாக நன்றி சொன்ன இளையராஜா

சென்னை : இசையில் பல சாதனைகள் படைத்து இசையின் ராஜாவாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் இசைஞானி இளையராஜா.உலகம் முழுவதிலும் உள்ள ரசிகர்கள் அவரை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

அன்னக்கிளி படத்தின் முலம் இசையமைப்பாளராக சினிமா உலகிற்கு அறிமுகமானவர் இளையராஜா. இசையில் புதிய பரிணாமத்தை கொண்டு வந்து, தனது இசையை பட்டி தொட்டி எங்கும் இசைக்க செய்தவர்.

தமிழ், இந்தி, மலையாளம், ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் 1000 க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் இசையமைத்து, ரசிகர்களின் மனங்களை கொள்ளை கொண்டார்.இசை என்றாலே இளையராஜா தான் என சொல்லும் அளவிற்கு சிகரம் தொட்ட இளையராஜா, தேசிய விருது உள்ளிட்ட பல விருதுகளை வென்றுள்ளார்.

English summary

Yesterday Indian government announced that Rajya sabha MP post for Ilaiyaraaja. Celebrities, fans shared their wishes to Ilaiyaraaja via social media. Now Ilaiyaraaja thanked everyone for wishing him. Now he is in USA.