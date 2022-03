ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுடன் கரம் கோர்க்கும் இளையராஜா...Request accepted...தீயாய் பரவும் ட்வீட்

சென்னை : ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் கோரிக்கையை ஏற்பதாக இளையராஜா கூறி இருப்பது இசை பிரியர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியாக அமைந்துள்ளது. இது கனவா இல்லை நிஜமா என பலர் ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகின்றனர்.

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் நடத்தும் இசைக்குழு சார்பில் துபாய் எக்ஸ்போ 2020ல் பிரம்மாண்ட இசை நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. இதே போல் இசை நிகழ்ச்சி ஒன்றிற்காக இசைஞானி இளையராஜாவும் துபாய் சென்றுள்ளார். அப்போது துபாயில் உள்ள ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் ஃபிர்தோஸ் ஸ்டூடியோவுக்கு இளையராஜா திடீர் விசிட் அடித்துள்ளார். இளையராஜாவை பார்த்ததும் சந்தோஷமாக வரவேற்றார் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்.

English summary

Yesterday, Ilayaraja-A.R. Rahman's meeting was held in Dubai. A.R. Rahman shared this info with a photo on social media. He also requested Ilayaraja to compose with his arcestra in the future. Surprisingly, Ilayaraja accepted A.R. Rahman's request today. Music lovers celebrate this as a festival mode.