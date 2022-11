இணைகிறது கரகாட்டக்காரன் ஜோடி.. ராமராஜன் பற்றி ரஜினியிடம் இளையராஜா சொன்ன அந்த விஷயம்!

சென்னை: மக்கள் நாயகன் ராமராஜன் பல வருட இடைவேளைக்குப் பிறகு சாமானியன் படத்தில் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார்.

சாமானியன் படத்தில் ராமராஜனுடன் ராதாரவி, எம்.எஸ். பாஸ்கர் இருவரும் முக்கியமான பாத்திரத்தில் நடித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சாமானியன் படத்தில் 23 வருடங்களுக்குப் பிறகு ஒரு சூப்பர் கூட்டணி இணைந்துள்ளது ரசிகர்களிடம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கரகாட்டக்காரன் ஹிட் கொடுத்த கங்கை அமரன் இயக்கத்தில் நடிக்க மறுத்த ராமராஜன்..

English summary

Ramarajan is playing the hero in Samanian after a long break. Ilayaraja has been roped in as the music director for this film. Ilaiyaraaja and Ramarajan coming together after 23 years has raised expectations among the fans.