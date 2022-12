ரஜினி, கமல் பெயர் இருக்கக் கூடாதுன்னு சொன்னேன்... சிவாஜிக்கு மரியாதை இல்லை: இளையராஜா ஓப்பன் டாக்

சென்னை: நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் குறித்து முனைவர் மருது மோகன் 'சிவாஜி கணேசன்' என்ற நூலை எழுதியுள்ளார்.

சென்னை சேத்துப்பட்டில் நடைபெற்ற இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவில் இளையராஜா, பாரதிராஜா, பாக்யராஜ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.

சிவாஜி கணேசன் நூலை இளையராஜா வெளியிட, அதனை சிவாஜியின் மகன்களான ராம்குமாரும் பிரபுவும் பெற்றுக் கொண்டனர்.

English summary

The launch of the book 'Sivaji Ganesan' written by Maruthu Mohan was held in Chennai. Ilayaraja, who participated in it, spoke openly about Nadigar Thilagam Sivaji.