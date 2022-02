இளையராஜாவின் இசை மழையில் நனைய தயாராகுங்கள்...அதுவும் லைவில்...எப்போ தெரியுமா?

சென்னை : கொரோனா காரணமாக நடத்தப்படாமல் இருந்த இசைஞானி இளையராஜாவின் லைவ் இசைக்கச்சேரி சென்னையில் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான அறிவிப்புக்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இந்த இசை கச்சேரிக்கான ஏற்பாடுகளும் நடந்து வருகிறது.

1970கள் துவங்கி திரைதுறையில் இசையின் ராஜாவாக கொடிநாட்டி வருகிறார் இசைஞானி இளையராஜா. இதுவரை 1000 க்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ள இளையராஜா, தற்போது தமிழ் மட்டுமின்றி இந்தி, தெலுங்கிலும் பல படங்களுக்கு இசையமைத்து வருகிறார். தமிழில் நட்சத்திரம் நகர்கிறது, துப்பறிவாளன் 2 உள்ளிட்ட பல படங்களுக்கு இசையமைத்து வருகிறார்.

English summary

After almost three years, Ilayaraja's concert is going to be being held in Chennai again. Ilayaraja plans to hold this live concert in March. This concert in titled as Rock with Raaja. Earlier ilayaraja's live concert was held in chennai in 2019. This was held on ilayaraja's 76th birthday.