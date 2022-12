காசியில் மீண்டும் இளையராஜா கச்சேரி... முதன்முறையாக மேடையில் அரங்கேறும் திருவாசகம்!

வாரணாசி: தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி இசையமைப்பாளரான இளையராஜா ஆயிரம் படங்களுக்கும் மேல் இசையமைத்துள்ளார்.

சென்னை உட்பட பல பகுதிகளிலும் இசைக் கச்சேரி நடத்தியுள்ள இளையராஜா, கடந்த மாதம் காசியிலும் தனது இசை நிகழ்ச்சியை நடத்தினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து நாளை மீண்டும் இளையராஜாவின் இசை நிகழ்ச்சி காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தில் நடக்கவுள்ளது.

English summary

Ilayaraja's music concert was held at Kasi Viswanathar Temple last month. After that Ilayaraja will hold a music concert again tomorrow. In this, for the first time, Ilayaraja will sing Thiruvasagam songs.