ராக் வித் ராஜா.. சென்னை தீவுத் திடலில் இளையராஜாவின் இசை கச்சேரி.. உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்!

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் இசை ஜாம்பவான் மேஸ்ட்ரோ இளையாராஜாவின் இசைக்கச்சேரி இன்று சென்னையில் நடைபெறவிருக்கிறது.

70களில் ஆரம்பித்த இசைப் பயணம் 2022லும் அதே உத்வேகத்துடன் இன்னமும் ரசிகர்களை மகிழ்வித்து வருகிறது.

இசைக்கச்சேரி சென்னையில் நடைபெற உள்ள நிலையில், தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இளையராஜா ரசிகர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

English summary

Maestro Ilayaraja’s Rock with Raja grand music concert will held today at Chennai Theevu Thidal. He shares a video in his twitter handle and welcomes his fans to the concert.