அண்ணாச்சி வீட்டில் ஐக்கி...முதல் வீடியோவிலேயே ராஜுவிற்கு ஆதரவு கேட்ட அண்ணாச்சி

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி 70 நாட்களை கடந்து விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. இதில் பலரையும் கவர்ந்தவராக இருந்தவர்களில் ஐக்கி பெர்ரியும் ஒருவர். தமிழில் ராப் பாடல் பாடி பலரையும் மகிழ்ச்சி வந்தார். வேக்அப் சாங்கிற்கு செமையாக நடனமாடி கலக்கினார்.

ஆரம்பத்தில் பெரிதாக வெளியில் தெரியாமல் இருந்த ஐக்கி, போக போக பாட்டு, நடனம், குறும்புத்தனம், நியாயமான பேச்சுக்களால் பலரையும் கவர்ந்து விட்டார். இரண்டு வாரங்களுக்கு முன் ரம்யா கிருஷ்ணன் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய வாரத்தில் பிக்பாஸ் போட்டியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.

English summary

After evicted from bigg boss 5, Ikky berri visits Imman annachi house and meet him. She talk to her fans with annachi. In his first video after bigg boss, annachi asked to support raju and vote from him. He also thanked fans for supporting in 70 days of bigg boss house.