தனுஷின் வாத்திக்கு இப்படி ஒரு சோதனையா...திடீரென விலகிய பிரபலம்

சென்னை : நடிகர் தனுஷ் அடுத்து நடித்து வரும் பைலிங்குவல் படமான வாத்தி படத்தில் இருந்து முக்கிய பிரபலம் விலகுவதாக அறிவித்துள்ளதால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இதனால் படத்தின் ஷுட்டிங் வேலைகளும் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாம்.

தனுஷ் தற்போது மாறன், திருச்சிற்றம்பலம் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்து வருகிறார். பல மொழிகளிலும் பிஸியாக நடித்து வரும் தனுஷ், சமீபத்தில் 18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனது மனைவி ஐஸ்வர்யாவை பிரிய போவதாக அறிவித்தார். இதையே தனுஷ் ரசிகர்களால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை.

English summary

