பிக்பாஸ்-6.. ஜி.பி முத்துவின் அலப்பறை.. பேய்க்கதையா.. ஐயோ இப்ப வேணாம்.. தெறித்து ஓட்டம்!

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி கடந்த 9ம் தேதி துவங்கி சிறப்பான வகையில் நடைபெற்று வருகிறது.

இதில் முதல் போட்டியாளராக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்த பிரபல யூடியூபர் ஜிபி முத்து அனைவரையும் தொடர்ந்து கவர்ந்து வருகிறார்.

பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இவரது அடுத்தடுத்த செயல்பாடுகள் அனைவரையும் கவர்ந்து வருகிறது. இவருக்கென்று ரசிகர்கள் தனியாக ஆர்மியையே துவக்கிவிட்டனர்.

என் கணவர் யாருடனும் சண்டை போட மாட்டார்.. ஜெயிச்சிட்டு வருவார்.. பிக்பாஸ் ஜி.பி. முத்து மனைவி பேட்டி!

Popular YouTuber GP Muthu who entered the Bigg Boss house as the first contestant is impressing fellow contestants and his Fans. GP Muthu Fans are starting armies for him and supporting well on Social Media. Also His Name is Trending in Twitter Since the Start of Bigg Boss Tamil Season 6