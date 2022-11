முதல் சந்திப்பில் பாரதிராஜாவிடம் அதிர வைக்கும் ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார் ரேவதி

சென்னை: நடிகை ரேவதி கடைசியாக தனுஷ் நடித்திருந்த திருச்சிற்றம்பலம் திரைப்படத்தில் ஒரு சிறிய காட்சியில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருந்தார்.

80, 90-களில் முன்னணி நடிகையாக இருந்த ரேவதி இன்றுவரை நிலைத்து நிற்கிறார் என்றால் அதற்கு காரணம் இயக்குநர்கள் பாரதிராஜா, பாலச்சந்தர் மற்றும் மணிரத்தினம் இயக்கத்தில் அவர் நடித்ததுதான்.

இந்நிலையில் தனது முதல் படமான மண் வாசனை திரைப்படத்தில் நடந்த பல சுவாரசியமான தகவல்களை ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Actress Revathi last made a cameo appearance in the Dhanush-starrer Thiruchirthambalam. Revathi, who was a leading actress in the 80s and 90s, is still standing today because of her performances under the direction of directors Bharathiraja, Balachander and Maniratnam. In this case, in an interview, she has told many interesting things that happened in his first film, Man Vasanai.