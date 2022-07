அதிக வரி செலுத்தியவர்கள்...ரஜினிக்கு விருது வழங்கி கெளரவித்த வருமான வரித்துறை

சென்னை : தமிழ் திரையுலகில் டாப் ஹீரோவாக தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகளாக வலம் வருபவர் ரஜினிகாந்த். இவருக்கு உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கில் ரசிகர்கள் உள்ளனர். சூப்பர்ஸ்டார் என அழைக்கப்பட்ட காலம் போய் தற்போது ரஜினியை அவரது ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி திரைத்துறையை சேர்ந்த பலரும் தலைவர் என சொல்ல துவங்கி விட்டனர்.

இவர் நடிப்பில் தற்போது ஜெயிலர் படம் தயாராகி வருகிறது. நெல்சன் இயக்க உள்ள இப்படத்தின் ஆரம்பக்கட்ட பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. வருகிற ஆகஸ்ட் மாதம் 3-ந் தேதி ஜெயிலர் படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் தொடங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஜெயிலர் படத்தின் முதல் கட்ட ஷுட்டிங்கிற்காக ஐதராபாத்தில் பிரம்மாண்ட செட் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், சமீபத்தில் தான் ஜெயிலர் படத்திற்காக டெஸ்ட் ஷுட்டை ரஜினி நிறைவு செய்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. கையில் ஆயுதத்துடன் இருக்கும் ரஜினியின் க்ளிம்ப்ஸ் விரைவில், அதாவது ஷுட்டிங் துவங்கும் முன் வெளியிடப்பட உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

