’இந்தத்தேகம் மறைந்தாலும், இசையாய் மலர்வேன்’..எஸ்பிபி-யின் நினைவிடத்தில் நடிகர் ’மைக்’ மோகன் உருக்கம்

நடிகர் மைக் மோகன் திரை வாழ்வில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ற பாடல்களுக்கு குரல் கொடுத்து பெருமை சேர்த்தவர் எஸ்பிபி.

மோகனின் பெரும்பாலான பாடல்கள் ஓடியதற்கு முக்கிய காரணமே இளையராஜாவின் இசையும் எஸ்பிபி-யின் குரலும் என்றால் அது மிகையாகாது.

எஸ்பிபி மீது மிகுந்த பற்று கொண்ட நடிகர் மோகன் அவரது நினைவிடத்திற்கு சென்று மலர்வலையம் வைத்து தியானம் செய்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

English summary

SPB has the honor of giving voice to the songs of actor Mike Mohan who plays a major role in screen life. It would not be an exaggeration to say that Ilayaraja's music and SBB's voice are the main reasons why most of Mohan's songs have run. Actor Mohan, who is very fond of SBB, visited his memorial and paid his respects by placing garlands and meditation.