‘இந்தியன் 2’ மேல்முறையீட்டு வழக்கு… ஷங்கர், லைகா நிறுவனம் இடையே பேச்சுவார்த்தை!

சென்னை : இந்தியன் 2 பட பிரச்சனை தொடர்பாக லைகா நிறுவனமும் சங்கரும் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருவதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பேச்சு வார்த்தை முடித்து முடிவு காண்பதற்கு 4 வார கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என லைகா தரப்பில் தெரிவிக்கபட்டது.

இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள் வழக்கு விசாரணையை 4 வாரத்திற்கு தள்ளி வைத்தனர்.

கமலின் இந்தியன் 2 வருமா ? வராதா ?... தீவிரமாக நடக்கும் சமரச பேச்சுவார்த்தை

English summary

The makers of Lyca Productions has filed a case against director Shankar in Madras High Court seeking a ban on him to direct any other film before the completion of Kamal Haasan-starrer Indian 2.