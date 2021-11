மீண்டும் துவங்கும் இந்தியன் 2 ஷுட்டிங்... எப்போ தெரியுமா ?

சென்னை : டைரக்டர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல் இந்தியன் 2 படத்தில் நடித்து வந்தார். கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஷுட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடைபெற்ற கிரைன் விபத்தில் தொழிலாளர்கள் 2 பேர் உயிரிழந்ததால், படப்பிடிப்பு பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது.

என்னது பிக்பாஸ் 5 டைட்டில் வின்னர் இவரா... அப்போ எல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் தானா ?

அதற்கு பிறகு கொரோனா, லாக்டவுன் காரணமாக தொடர்ந்து இந்தியன் 2 ஷுட்டிங் துவங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டு வந்தது. மீண்டும் ஷுட்டிங் நடத்த அரசு அனுமதி அளித்த போது, ஷங்கர் தனது அடுத்த படங்கள் பற்றிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். இதனால் கடுப்பான லைகா நிறுவனம், இந்தியன் 2 படத்தை முடிக்காமல் மற்ற படங்களை ஷங்கர் இயக்க தடை விதிக்க வேண்டும் என சென்னை மற்றும் ஐதராபாத் ஐகோர்ட்களில் வழக்கு தொடர்ந்தது.

English summary

Recently lyca productions and shankar said that they are for compromise in Chennai High court. So the case was concluded. Due to this indian 2 shooting is expected to resume in December.