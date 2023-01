RRR பாணியில் உருவாகும் இந்தியன் 2.. பீரியட் போர்ஷன் அதிகமாம்.. எங்கே ஷூட்டிங் நடக்குது தெரியுமா?

சென்னை: இயக்குநர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் இந்தியன் 2 திரைப்படம் RRR படத்தை போல அதிகளவிலான பிரிட்டிஷ் பீரியட் காட்சிகளுடன் உருவாகி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கமல்ஹாசன், காஜல் அகர்வால், சித்தார்த், பாபி சிம்ஹா, ரகுல் ப்ரீத் சிங் மற்றும் பிரியா பவானி சங்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவாகி வரும் இந்தியன் 2 திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

ராம்சரணின் 15வது படம் மற்றும் இந்தியன் 2 என மாற்றி மாற்றி ஷங்கர் பணியாற்றி வருகிறார்.

காதலனுக்காக புது ரெஸ்டாரன்ட்.. கலக்கும் பிரியா பவானி ஷங்கர்.. கட்டுனா அவள கட்டனும் டா!

English summary

Indian 2 shooting going on Kadappa and Shankar will make this movie like RRR talks going on after he direct more period drama for this flick. Kamal Haasan mostly acted in period Senapathy look in this movie rather than 90 year old Senapathy talks are going on.