ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பாணியில் இந்தியன் 2 கிளைமாக்ஸ்… சென்னை ஏர்போர்ட்டில் கமல், ஷங்கர்

சென்னை: விக்ரம் படத்தின் பிரம்மாண்டமான வெற்றியால் உற்சாகமான கமல்ஹாசன், அடுத்து இந்தியன் 2வில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

ஷங்கர் இயக்கத்தில் மீண்டும் தொடங்கிய இந்தியன் 2 படப்பிடிப்பு வேகவேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

சென்னை, ஹைதராபாத், திருப்பதி பகுதிகளில் இந்தியன் 2 ஷூட்டிங் நடந்து வரும் நிலையில், அடுத்தக்கட்ட படப்பிடிப்புக்கான லொக்கேஷனை படக்குழு முடிவு செய்துள்ளது.

English summary

Kamal is currently acting in Indian 2, Directed by Shankar. the film is expected to release in June of next year. Indian 2 shooting resumes from December 5th In Chennai airport. The entire shoot is to be completely wrapped up by March 2023.