என்னது...இந்தியன் 2 படத்தை மறுபடியும் எடுக்க போறாங்களா...அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்

சென்னை : டைரக்டர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல் நடித்து வந்த இந்தியன் 2 இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகியும் இதுவரை மீண்டும் துவங்கப்படவில்லை. இந்த படம் பற்றி பல தகவல்கள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.

இந்நிலையில் வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக கமல் உள்ளிட்ட பலரும் இந்தியன் 2 படத்தின் வேலைகள் மீண்டும் துவக்கப்பட உள்ளதாக உறுதியாக தெரிவித்துள்ளனர். ஏற்கனவே படத்தில் 60 சதவீதம் பணிகளை முடித்து விட்டதாக குறப்படுகிறது.

இதற்கிடையில் டைரக்டர் ஷங்கர், ராம் சரண் நடிக்கும் ஆர்சி 15 படத்தில் பிஸியாக இருந்து வருகிறார். கமலும் மகேஷ் நாராயணன் இயக்கும் படத்தில் நடிக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளதால் ரசிகர்கள் குழப்பமடைந்துள்ளனர்.இவர்கள் இந்தியன் 2 படத்தை எடுப்பார்களா, மாட்டார்களா என கேள்வி எழுப்ப துவங்கி விட்டனர்.

English summary

According to sources, Indian 2 team planned to resume the shooting from July or August. Meanwhile, they planned to recreate Kajal Aagarwal, late actor Vivek, Nedumudi Venu scenes with new faces.