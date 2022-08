இந்தியன் 2 vs ஜெயிலர்.. இப்பவும் இப்படி மிரட்டுறாங்களே ரஜினி மற்றும் கமல்.. யாரோட லுக் பெஸ்ட்?

சென்னை: விக்ரம் படம் வெளியாகி இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் அடித்த நிலையில், உடனடியாக ரஜினிகாந்த்தின் படங்கள் பற்றிய அறிவிப்பும் சிவாஜி படம் வெளியாகி 15 ஆண்டுகள் ஆன கொண்டாட்டமும் களைகட்டின.

Jailer Shooting ஆரம்பிச்சாச்சு, வெறித்தனமா காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்

சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ்நாட்டில் நிலவி வரும் அதே இரு பெரும் ஜாம்பவான் நடிகர்களின் போட்டி இப்பவும் மெர்சல் காட்டி வருகிறது.

சமீபத்தில் ஜெயிலர் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகி மிரட்டிய நிலையில், தற்போது வெளியாகி உள்ள இந்தியன் 2 புதிய போஸ்டருடன் அதை கம்பேர் செய்து கமெண்ட்டுகள் பறக்கின்றன.

இந்தியன் 2: சேனாபதி இஸ் பேக்.. லைகாவுடன் கைகோர்த்த ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ்.. படப்பிடிப்பு எப்போ?

Tamil Cinema's top most tough competitors like Rajinikanth and Kamal Haasan back to back releases their movie posters and their upcoming looks also. Fans comparing both Indian 2 and Jailer look in social media.