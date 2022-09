இந்திய தண்டனைச் சட்டங்களும் மீராமிதுன்களும்..சட்ட ஞானம் இல்லாமல் சிக்கிய நட்சத்திரங்கள்

சினிமாவில் கெத்துக்காட்டும் பல ஹீரோக்கள் நிஜ வாழ்க்கையில் சட்ட அறிவு இல்லாமல் சாதாரண குற்றங்களில் கூட சிக்கிக்கொண்டு தடுமாறுகின்றனர்.

திரைப்படங்களில் போலீஸாக, வக்கீலாக நடித்தால் மட்டும் போதுமா அடிப்படை சாதாரண சட்ட ஞானம் கூட இல்லாமல் இருக்கலாமா?

சிறிய அளவில் தண்டனைக்கூட கிடைக்காத சட்டப்பிரிவுக்குக் கூட பயந்து தலைமறைவான சினிமா ஹீரோக்களும் திரையுலகம் பார்த்தது. அந்த வகையில் விசாரணைக்கு பயந்து மீரா மிதுன் தலைமறைவாகியுள்ளார்.

English summary

Many of the heroes portrayed in the cinema stumble into even ordinary crimes without any knowledge of the law in real life. Is it enough to act as a policeman or a lawyer in movies without basic legal knowledge? The film industry has also seen movie heroes who went into hiding fearing even small impunity. Meera Mithun has gone into hiding fearing the investigation.