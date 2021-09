பா.ரஞ்சித் இயக்க போகும் அடுத்த டாப் ஹீரோ...இதுக்கு பின்னால இவ்வளவு இருக்கா ?

சென்னை : ஆர்யாவை வைத்து இயக்கிய சார்பட்டா பரம்பரை படம் பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்று, பாராட்டுக்களை அள்ளி வருகிறது. இந்த படத்தில் நடித்ததால் கேரக்டர்களின் பெயரை வைத்து, படத்தில் நடித்த நடிகர், நடிகைகளும் ஃபேமஸ் ஆகி விட்டனர்.

சார்பட்டா பரம்பரைக்கு பிறகு அடுத்து காளிதாஸ் ஜெயராமை வைத்து, நட்சத்திரம் நகர்கிறது என்ற ரொமான்ஸ் படத்தை இயக்கும் முயற்சியில் இறங்கி உள்ளார் டைரக்டர் பா.ரஞ்சித். இதைத் தொடர்ந்து மாஸ் ஹீரோவான விஜய்யை வைத்து படம் இயக்கலாம் என நினைத்து அதற்காக கதையையும் தயார் செய்து விட்டார்.

English summary

It is said that Vikram will get down to work on the Ranjith-directed film after completing work on the final stages of films like Mahan, Cobra, in which Vikram is already starring not only Ponni's Selvan. Ranjith-Vikram duo is expected to release in October.