ஹிஜாப் இன்றி இன்ஸ்டாவில் போஸ்ட்..பிரபல நடிகை கைது..ஈரானில் தொடரும் உரிமை மீறல்!

ஈரான் : ஹிஜாப் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்ததற்காக ஈரான் நாட்டின் பிரபல நடிகை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஈரானில் 9 வயது சிறுமி முதல் ஹிஜாப் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதால், தெஹ்ரான் பகுதியிலிருந்த சில பெண்கள் ஹிஜாப் சரியாக அணியவில்லை என்பதற்காக, போலீசார் அவர்களை தாக்கினர்.

அதே போல மாஷா அமினி என்ற பெண் அணிந்திருந்த முக்காடு கழண்டு விட்டதால், போலீசார் அவரை தாக்கினர். இதனால் 22 வயதே ஆன இளம்பெண் கோமா நிலைக்கு சென்று செப்டம்பர் 17ந் தேதி உயிரிழந்தார்.

ஹிஜாப் எதிர்ப்பு போராட்டம்..ஆடைகளை கழட்டி எதிர்ப்பை காட்டிய நடிகை!

Irans best-known actresses has been arrested days after she criticized the execution of a man who was involved in the nationwide protests that have swept the country since September.