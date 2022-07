இரவின் நிழல் படத்தில் நான் நிர்வாணமாக நடிக்கவில்லை.. அதுவும் ஒரு ட்ரிக் தான்.. பிரிகிடா பளிச்!

சென்னை: இயக்குநர் பார்த்திபன் இயக்கி நடித்த இரவின் நிழல் திரைப்படத்தில் பிரிகிடா நிர்வாணமாக நடித்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், அந்த காட்சியில் தான் நிர்வாணமாக நடிக்கவில்லை என்றும் அது ஒரு ட்ரிக் என்று கொடுத்துள்ள பேட்டி ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

உலகின் முதல் சிங்கிள் ஷாட் நான்லீனியர் திரைப்படம் இரவின் நிழல் என நடிகர் பார்த்திபன் அறிவித்து இருந்த நிலையில், அதற்கு எதிராக ப்ளூ சட்டை மாறன் பெரிய பஞ்சாயத்தையே ஒரு வாரத்திற்கு நடத்தினார்.

'சேரி' மக்கள் அசிங்கமாத்தான் பேசுவாங்கன்னு சொல்லி சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகை பிரிகிடா நிர்வாணமாக நடித்ததற்கு எதிராகவும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பின.

English summary

Iravin Nizhal actress reveals, "Everything is correct except one point. That is a NUDE SCENE but , I WAS WEARING SHORTS AND TOP . Everybody misunderstood . And using The thumbnail as I was sitting nude in the film . Whoever thinking the same ... , IT'S NOT".