இரவின் நிழல் இல்லை.. இந்த படம் தான் முதல் சிங்கிள் ஷாட் நான் லீனியர் படம்.. ப்ளூ சட்டை மாறன் ட்வீட்!

சென்னை: நடிகர் பார்த்திபன் இயக்கி நடித்துள்ள இரவின் நிழல் திரைப்படம் தான் உலகின் முதல் சிங்கிள் ஷாட் நான் லீனியர் திரைப்படம் என விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், அந்த படம் இல்லைங்க, அதற்கு முன்பாகவே ஒரு ஈரானிய படம் அப்படி வந்துருக்கு என ப்ளூ சட்டை மாறன் போட்டுள்ள ட்வீட் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

கடந்த வாரம் மணிரத்னத்தின் பொன்னியின் செல்வனை வம்பிழுத்த இயக்குநரும் விமர்சகருமான ப்ளூ சட்டை மாறனுக்கு இந்த வாரம் பார்த்திபனின் இரவின் நிழல் தொக்காக மாட்டி உள்ளது.

மேலும், இரவின் நிழல் படத்தையும் தனது விமர்சனத்தில் கிழித்துத் தொங்கவிட்டு இருக்கிறார் ப்ளூ சட்டை மாறன்.

Blue Sattai Maran tweeted, "Parthiban claims that Iravin Nizhal is WORLD'S FIRST non linear singe shot film. But that is not true. It was Iranian film Fish & Cat 2013. "