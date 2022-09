மரண அடி வாங்கிய விக்ரமின் கோப்ரா… இயக்குநரை நம்பி அகல கால் வைக்கும் கிரிக்கெட் ஆல்ரவுண்டர்

சென்னை: விக்ரம் நடிப்பில் வெளியான 'கோப்ரா' திரைப்படம் மோசமான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

அஜய் ஞானமுத்து இயக்கிய கோப்ரா படத்தை லலித் குமார் பிரம்மாண்டமாக தயாரித்திருந்தார்.

கோப்ராவின் தோல்வியால் தயாரிப்பாளர் லலித் குமார் அஜய் ஞானமுத்து மீது கோபமாக உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

சூர்யாவுக்கு ஜோடி நான் தான்.. அதிரடியாக கன்ஃபார்ம் பண்ண பாலிவுட் நடிகை.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்!

English summary

Vikram starrer Cobra film was a huge flop. Producer Lalit Kumar is angry with director Ajay Gnanamuthu due to this. In this case, it is said that Irrfan Pathan will finance director Ajay Gnanamuthu to make up for the loss of Cobra.