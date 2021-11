அபிநய்க்கு பொறாமை லேசா எட்டிப் பார்க்குதா? புதிய வரவுடன் நெருங்கி பழகும் பாவனி.. என்ன நடக்குது?

சென்னை: டான்ஸ் கற்று கொடுத்த பிறகு அமீர் அப்படியே காணாமல் போய் விடுகிறார் என புதிய ஹோஸ்ட்டான ரம்யா கிருஷ்ணன் வரை சரியாக சொல்லி வரும் நிலையில், அமீர் அடுத்த அபிநய் ஆக மாறி பாவனியுடன் நெருங்கி பழகி வரும் காட்சிகள் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்ததோ இல்லையோ அபிநய்க்கு நிச்சயம் கொடுத்திருக்கும் என்றே கமெண்ட்டுகள் குவிகின்றன.

அபிநய் தன்னை லவ் பண்றாரா என ஆரம்பத்தில் பாவனியே கேட்டு பிரச்சனை பண்ணினார்.

மீண்டும் ஜெயிலுக்கு போன நிரூப் அன்ட் வைல்டு கார்ட் என்ட்ரி.. கேப்டன் டாஸ்க்கிற்கு தேர்வான 3 பேர்!

சமீபத்தில் ட்ரூத் ஆர் டேர் விளையாட்டில் அதே கேள்வியை ராஜு கேட்டு அபிநயை அசிங்கப்படுத்தினார்.

English summary

Bigg Boss fans trolls Abinay and says he got jealous after Amir and Pavani getting into a close friendship after watching the Friday episode.