என்னது...ஷங்கர் மகளுக்கு திருமணமா...அப்போ கொரோனா குமார் நிலைமை?

சென்னை : டைரக்டர் ஷங்கரின் இளைய மகள் அதிதி ஷங்கருக்கு திடீரென திருமண ஏற்பாடுகள் நடப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் கொரோனா குமாரின் நிலைமை என்ன ஆகும் என ரசிகர்கள் கவலை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தமிழ் சினிமாவின் பிரம்மாண்ட இயக்குனர் என பெயர் வாங்கியவர் ஷங்கர். கே.டி.குஞ்சுமோன் தயாரித்த ஜென்டில்மேன் படத்தின் மூலம் டைரக்டராக அறிமுகமான இவர், டாப் ஹீரோக்களை வைத்து பல மெகா ஹிட் படங்களை கொடுத்து வருகிறார். தற்போது தெலுங்கில் ராம்சரணை வைத்து ஆர்சி 15 என்ற படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

English summary

Rumours surrounding the film industry suggest that director Shankar's daughter Aditi Shankar is getting married suddenly. Shankar also started distributing invitations. But official sources confirmed the false one. Shankar is distributing invitations for his elder daughter's marriage reception, which will be held on May 1st.