ஸ்ரீநிதி சொல்வது உண்மையா, வருங்கால கணவரால் பிரச்சனையா...நக்ஷத்ரா வெளியிட்ட வீடியோ

சென்னை : வருங்கால கணவரால் மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் சீரியல் நடிகை நக்ஷத்ரா இருப்பதாக, மற்றொரு சீரியல் நடிகையான ஸ்ரீநிதி பரபரப்பு வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார். அவர் சொன்னது உண்மையா, இல்லையா என்பது பற்றிய விளக்கம் அளித்து நக்ஷத்ராவே தற்போது வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

யாரடி நீ மோனி உள்ளிட்ட சீரியல்களில் நடித்து பிரபலமான ஸ்ரீநிதி சமீப காலமாக அடுத்தடுத்து பரபரப்பை கிளப்பி வருகிறார். அப்படி சமீபத்தில் லைவ் வீடியோ ஒன்றை அவர் வெளியிட்டார். அதில் அவர் சொல்லியிருந்த பல தகவல்கள் அனைவரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்தது.

அந்த வீடியோவில் ஸ்ரீநிதி கூறுகையில், சீரியல் நடிகை நக்ஷத்ரா என்னுடைய நெருங்கிய தோழி. அவரை மூளை சலவை செய்து அவரது வருங்கால கணவர், மனஅழுத்தம் கொடுத்து வருகிறார். அவருக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி, 10 நாட்களில் முதல் மனைவியை பிரிந்து விட்டு, தற்போது நக்ஷத்ராவை திருமணம் செய்து கொள்ள பார்க்கிறார். தயவு செய்து அவரைக் காப்பாற்றி, அவரது அம்மாவிடம் சேர்த்து வைக்க உதவுங்கள்.

English summary

Recently Serial actress Srinidhi make controversy about actress Nakshthra. She told that Nakshthra is in dangerous situation and asked help to save her. Now actress Nakshathra clarified her real situation. She said that she was so safty and comfortable.