ஆரம்பிச்சிடாங்கப்பா...ஐஸ்வர்யா ராய் மீண்டும் கர்ப்பமா?...வீடியோவால் தீயாய் பரவும் தகவல்

மும்பை : திருமணமான நடிகைகள் கர்ப்பமாக இருப்பதாக சோஷியல் மீடியாவில் தகவல் பரவுவது ஒன்றும் புதியதல்ல. அதிலும் பாலிவுட் ஹீரோன்கள் அடிக்கடி இது போன்ற வதந்திகளை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.

சமீபத்தில் நடிகை கத்ரினா கைஃப் மும்பை ஏர்போர்ட்டில் லூசான சுடிதாரில், சிம்பிளாக நடந்து வந்ததை பார்த்து அவர் கர்ப்பமாக இருக்கிறார் என நெட்டிசன்கள் சோஷியல் மீடியாவில் கொளுத்தி போட்டனர். ஆனால் நடிகை தரப்பில் அப்படி எதுவும் சொல்லப்படவில்லை.

இதைத் தொடர்ந்து கரீனா கபூரும் கர்ப்பமாக இருப்பதாக தகவல் பரவியது. ஆனால் கத்ரினாவும், கரீனாவும் தற்போது வெளிநாட்டில் தங்கள் கணவர் மற்றும் குடும்பத்துடன் விடுமுறையை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Aishwarya's latest video of making her way out of the airport along with daughter Aaradhya and hubby Abhishek Bachchan is grabbing a lot of eyeballs and netizens are wondering if the actress is pregnant. Though this isn't the first time the internet has speculated about her pregnancy the video is currently going viral.