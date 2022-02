லவ்வுக்கு செகண்ட் சான்ஸ்...தனுஷை பிரியும் முடிவை கைவிடுகிறாரா ஐஸ்வர்யா?

சென்னை : லவ்வுக்கு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்க விரும்புவதாக ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் கூறி உள்ளார். இதனால் அவர் தனுஷை பிரியும் முடிவை கைவிட்டுள்ளாரா என ரசிகர்கள் கேட்க துவங்கி விட்டனர்.

இயக்குனர், பாடகி, டப்பிங் கலைஞர் என பன்முக தன்மை கொண்ட ரஜினிகாந்தின் மூத்த மகளான ஐஸ்வர்யா, தற்போது மியூசிக் வீடியோ ஒன்றை இயக்கி வருகிறார். இதற்கான ப்ரோமோ காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு நேற்று வெளியிடப்பட்டது. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த வீடியோ விரைவில் வெளியிடப்பட உள்ளது.

கடவுள் வழிகாட்டுகிறார்... எதை சொல்கிறார் ரஜினி மகள் ஐஸ்வர்யா

English summary

Aishwarya Rajinikanth said in her recent interview to Hindustan times, I love my dad. I love my mom. I love my children. SoI believe love shouldn’t be restricted to one being (as long as it gives love a second chance). I would like to say that yes, I love.