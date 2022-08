கோப்ரா படத்தில் அஜித் ரெஃபெரன்சா?...இதை எப்படிடா கண்டுபிடிச்சீங்க?

சென்னை : இமைக்கா நொடிகள் படத்தை இயக்கிய டைரக்டர் அஜய் ஞானமுத்து முதல் முறையாக விக்ரமுடன் இணைந்துள்ள படம் கோப்ரா. செவன் ஸ்க்ரீன் ஸ்டூடியோ சுமார் 90 கோடி பட்ஜெட்டில் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.

விக்ரம், ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி,இர்ஃபான் பதான், மிருணாளினி ரவி, கே.எஸ்.ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படம் ஆகஸ்ட் 31 ம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி தினத்தன்று ரிலீசாக உள்ளது. தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு ஆகிய 3 மொழிகளில் கோப்ரா ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

விக்ரம் கிட்டத்தட்ட 20 கெட்அப்களில் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கான ப்ரொமோஷன் பெரிய அளவில் நடந்து வருகிறது. மதுரை, திருச்சி, சென்னை, கொச்சி ஆகிய நகரங்களைத் தொடர்ந்து பெங்களூருவில் நடக்கும் ப்ரொமோஷனில் விக்ரம் கலந்து கொள்ள உள்ளார்.

தமிழ் தான் முக்கியம் என்றால் எங்களிடம் ஏன் வருகிறீர்கள்?..கோப்ரா டிரைலரால் கொந்தளிக்கும் ரசிகர்கள்

English summary

Fans found that Ajith reference in Cobra trailer. But netizens trolled that this is not Ajith reference. It is Vikram's Kandhasamy movie reference. They asked that how they found this clips in Cobra trailer.