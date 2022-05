பீஸ்ட் ஃபிளாப் படமா...யார் சொன்னது...உண்மையை உடைத்து சொல்லும் உதயநிதி

சென்னை : பீஸ்ட் படம் தோல்வி ஃபிளாப் ஆகி விட்டதாக பலரும் கூறி வருகின்றனர். தற்போது பீஸ்ட் படம் எத்தனை கோடிகளை வசூல் செய்துள்ளது என்பது மட்டுமே அனைவரின் கேள்வியாக இருந்து வருகிறது.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. பான் இந்தியா படமாக மொத்தம் 5 மொழிகளில் படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. விஜய், பூஜா ஹெக்டே, செல்வராகவன் நடித்த இந்த படம் கலவையான விமர்சனங்களே பெற்றது.

பெரும்பாலானவர்கள் திரைக்கதையில் டைரக்டர் நெல்சன் சொதப்பியதே படத்தின் தோல்விக்கு காரணம் என கூறினர். மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பீஸ்ட் படம் ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்த தவறி விட்டதாக பலர் குற்றம்சாட்டினர். திரையுலகை சேர்ந்த பலரே பீஸ்ட் படத்தை கடுமையாக விமர்சித்தனர். அதே சமயம் விஜய்க்கு ஆதரவாக ஏராளமானோர் பேசினர்.

English summary

In his recent interview, Udhayanidhi stalin clarified that Beast was not a flop movie. Sun pictures and myself only know which actually Beast collects. Beast was a commercial hit movie. Undoubtablely KGF 2 was blockbuster movie. Because it was other language movie.