கமலுக்காக தான் தள்ளி போகிறதா பிக்பாஸ் சீசன் 6? ...குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் 6 எப்போது துவங்கப்படும், யாரெல்லாம் போட்டியாளர்களாக பங்கேற்க போகிறார்கள் என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இதுவரை இதுபற்றி அறிவிப்பு வெளியிடப்படவில்லை.

முந்தைய இரண்டு சீசன்கள் கொரோனா காரணமாக தள்ளி போன நிலையில் இந்த சீசன் எப்போதும் போல் ஜுலை அல்லது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் துவங்கும் என சொல்லப்பட்ட நிலையில், அக்டோபர் மாதம் 2 ம் தேதி துவங்க உள்ளதாக லேட்டஸ்ட் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

போட்டியாளர்களை பார்த்து பார்த்து தேர்வு செய்வதால் கூடுதல் அவகாசம் தேவைப்படுவதால் நவம்பர் மாதத்திற்கு தள்ளி போவதாக கூட தகவல் வெளியானது.

English summary

Kamal Haasan who is in the USA will be returning in the first week of September and will join the sets of 'Indian 2' directed by Shankar and shoot continuously for a month.He will then apparently continue his hosting duties for 'Bigg Boss 6' and simultaneously complete 'Indian 2' before February when the grand finale also will happen.