ஆரவ் முதல் ராஜு பாய் வரை.. மக்களின் ஆதரவை பெற்ற பிக் பாஸ் டைட்டில் வின்னர்கள்.. இப்போ என்ன பண்றாங்க?

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 வரும் அக்டோபர் 9 முதல் பிரம்மாண்ட துவக்க விழா நிகழ்ச்சியுடன் ஆரம்பமாகிறது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் 100 நாட்களுக்கும் மேலாக வீட்டில் இருக்கும் 5 பேரில் மக்கள் செல்வாக்கு யாருக்கு இருக்கோ அவருக்குத் தான் டைட்டில் வின்னர் பட்டம் மற்றும் 50 லட்சம் ரூபாய் பரிசுத் தொகை கிடைக்கும்.

இதுவரை 5 சீசன்கள் ஒரு அல்டிமேட் சீசனும் நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், அந்த 6 போட்டியாளர்களின் நிலை நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு எந்தளவுக்கு மாறி உள்ளது என்பது குறித்து இங்கே லேசாக அலசுவோம்..

