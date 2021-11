பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து போட்டியாளர்களை வெளியேற்ற இந்த யுக்தி பயன்படுத்தப்படுகிறதா?

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளர்களை வெளியேற்ற முடிவெடுப்பது மக்களின் ஓட்டுக்கள் தான் எனக் கூறப்பட்டாலும் அதில், பல சமயங்களில் மக்களுக்கே நம்பிக்கை இல்லாத அளவுக்கு சில எவிக்‌ஷன்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

ஸ்க்ரிப்டட் ஷோ பிக் பாஸ் இல்லை என கமல் ஒவ்வொரு சீசனிலும் சொல்லிக் கொண்டே வந்தாலும் அது முழுக்க முழுக்க ஸ்க்ரிப்டட் தான் என்றும் இல்லை பாதி ஸ்க்ரிப்டட் என்றும் விவாதங்கள் நடந்துக் கொண்டே தான் இருக்கின்றன.

இதில், பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து போட்டியாளர்களை வெளியேற்ற இன்னொரு யுக்தியை பிக் பாஸ் குழுவே செய்து வருவதாக ஒரு தகவல் தீயாய் பரவுகிறது. அது என்ன என்பது குறித்து இங்கே பார்ப்போம்.

English summary

Bigg Boss backend team doing some hidden process or announcement to the contestant who will be evicted on a particular week. So they starts irritating the audience and gets low votes.