என்ன சொல்றீங்க...பிக்பாஸ் வீட்டில் போன் யூஸ் பண்றாங்களா... அன்சீனால் கிளம்பிய சர்ச்சை

சென்னை : பிக்பாஸ் என்றாலே பரபரப்பு, சர்ச்சை, எதிர்ப்பு என ஆரம்பம் முதலே இருந்து வருகிறது. அதிலும் தற்போது நடந்து வரும் பிக்பாஸ் சீசன் 5 துவங்குவதற்கு முன்பிருந்தே பல சர்ச்சைகள், சந்தேகங்களை கிளப்பி வருகிறது. இந்த முறை பெரிய அளவில் அறிமுகம் இல்லாத பல முகங்களே போட்டியாளர்களாக சென்றுள்ளனர்.

பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் செல்லும் போட்டியாளர்களுக்கான தனிமைப்படுத்துதல் துவங்கி, போட்டியாளர்கள் அறிமுகமாகும் வரை பயங்கர சஸ்பென்ஸ் வைக்கப்பட்டது. போட்டியாளர்கள் என கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்ட பலரும் தனிமையில் இருக்க வேண்டிய ஒரு வார காலத்திற்குள் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டது, அவர்களின் ஃபோட்டோக்கள் சோஷியல் மீடியாக்களில் வெளியானது என அனைத்தும் சந்தேகத்தை கிளப்பின.

In yesterday's bigg boss tamil season 5 unseen video, imman annachi and priyanka were talked like mobile phone. after that netizens got doubt that, did mobile phones allowed inside bigg boss house. but bigg boss team clarified that it was not mobile phone. they used their mike as mobile.