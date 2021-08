அட கொடுமையே...இவர் வாய்ப்பையா தனுஷ் தட்டிகிட்டு போயிட்டார் ?

சென்னை : டைரக்டர் இலன், நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண், இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா கூட்டணியில் ரொமான்டிக் காமெடி படமாக உருவானது பியார் பிரேமா காதல். இந்த படம் வெற்றிபடமாக அமைந்தது. இதனால் இதே கூட்டணி மீண்டும் ஒரு புதிய படத்தில் இணை முடிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த வெற்றி கூட்டணியின் இரண்டாவது படத்திற்கு ஸ்டார் என பெயரிடப்பட்டது. இந்த படத்தின் வேலைகள் 2020 ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் துவங்கப்பட்டது. ஸ்டார் என்ற டைட்டிலில் பிரசாந்த் ஏற்கனவே நடித்த படமும் ஓரவு பேசப்பட்டதால் இந்த படத்திற்கு அதே டைட்டிலை வைத்துள்ளனர்.

English summary

sources said that dhanush to replacing for harish kalyan in star movie. This movie will direct by pyaar prema kadhal fame elan. now nex producers try to capture this big star project.