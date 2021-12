அட இவரு பாட போறாரா...பாடகராக அவதாரம் எடுக்கும் வாரிசு நடிகர்...யார் தெரியுமா?

சென்னை : நடிகர், நடிகைகளின் வாரிசுகள் சினிமாவிற்கு நடிக்க வருவது புதிதல்ல. சிவாஜி காலம் தொட்டு தற்போது வரை இது தொடர்ந்து கொண்டு தான் உள்ளது. இப்படி ஹீரோ, ஹீரோயினாக அறிமுகமான ஒரு சிலர் மட்டுமே தொடர்ந்து ஜொலித்து வருகின்றனர்.

விஜய், தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன், சிம்பு போன்ற டாப் ஹீரோக்கள் தங்கள் படங்களில் சொந்த குரலில் பாடல் பாடி வருகின்றனர். சிவகார்த்திகேயன் மற்ற ஹீரோக்களின் படங்களுக்கு பாடல் எழுதி வருகிறார். சிவகார்த்திகேயன் பீஸ்ட் படத்திற்கும், சந்தோஷ் சிவன் வலிமை படத்திற்கும் பாடல் எழுதி உள்ளனர்.

English summary

Dhruv vikram shared a video in instagram goes viral. In that video dhruv is in santhosh narayanan's studio and getting ready to sing. fans asked will dhruv be introduced as a singer in santhosh narayanan music who is composing music for mahaan movie.