ரஜினிகாந்த் படத்தை இயக்க ‘நோ’ சொன்னாரா நெல்சன்.. தீயாய் பரவும் தகவல்.. அப்போ இயக்கப் போவது இவரா?

சென்னை: அண்ணாத்த படம் 200 கோடி வசூலை கடந்துள்ள நிலையில், அடுத்த படத்தை உடனடியாக தொடங்க ரஜினிகாந்த் தீர்மானித்துள்ளார்.

70 வயதை கடந்த ரஜினிகாந்த் சமீபத்தில் உடல் நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினார்.

கொஞ்ச மாதங்களாவது ரஜினிகாந்த் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என மருத்துவர்களும் ரசிகர்களும் விருப்பம் தெரிவித்து வரும் நிலையில், சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் அடுத்த மாதமே புதிய படத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கப் போவதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

After Annaatthe Rajinikanth will no longer take rest. He will start his next movie again with Sun Pictures banner next month details surprises KTown and the director buzz also circulates viral.