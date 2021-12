இன்று எத்தனை எவிக்ஷன்... கமல் பேசியதன் அர்த்தம் என்ன ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி கிட்டதட்ட இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி வருகிறது. 18 போட்டியாளர்களுடன் அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் இதவரை 8 பேர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். 2 பேர் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியாக உள்ளே வந்துள்ளனர்.

ஆரம்பத்தில் ஜாலியாக சென்ற பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி, கடந்த சில வாரங்களாக அனல் பறக்கும் சண்டைகள், சண்டை, சமாதானம் என சென்று கொண்டிருக்கிறது. டாஸ்க் அனைத்திலும் சண்டை போட்டுக் கொள்ளும் போட்டியாளர்கள் வார இறுதி நாட்களில் சமாதானம் ஆகி விடுகிறார்கள்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 promo for today episode, kamal talking about eviction. imman annachi, niroop, amir are in the final stage. fans asked how many eviction this week and why annachi to evict.