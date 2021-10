பிக் பாஸ் கேமை மாற்ற ஆரம்பித்த மக்கள்.. அவங்க கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டா மாத்தி தான் ஆகணும்!

சென்னை: கடந்த சீசனில் ஆரி வின்னர் ஆக ஆனதும் இந்த சீசனில் நடைபெறும் எலிமினேஷன்களையும் பார்க்கும் போது பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை மக்கள் மாற்ற ஆரம்பித்துள்ளனர் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது.

ஓவர் புகழ் அடைந்த ஓவியாவையே வெளியேற்றிய பிக் பாஸ் குழு ஆரியின் மக்கள் செல்வாக்கை ஒண்ணுமே செய்ய முடியாமல் தவித்தது.

வெளியேற போவது யார்... அரசியல் ஸ்டைலில் சொன்ன கமல்

கடந்த வாரம் வயதான சின்னப் பொண்ணுவை வெளியே அனுப்பிடுவீங்க தானே என சத்தமாக கேட்க இந்த வாரமும் சின்ன பொண்ணு வெளியேறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Bigg Boss Tamil fans continuously asking and pouring comments about the plans of Bigg Boss crew in social media and make some changes in the show will clearly reflect after Abishek Raja's 'selimination.