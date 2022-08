என்னங்க சொல்றீங்க...சூர்யாவை அடுத்து இயக்க போகும் டைரக்டர்கள் பட்டியலில் இவரா?

சென்னை : தமிழ் சினிமா மட்டுமின்றி இந்திய சினிமாவே எதிர்பார்க்கும் நடிகராக மாறி உள்ளார் சூர்யா. இவர் நடிக்கும் படங்கள் அனைத்தும் எதிர்பார்ப்பை எகிற வைப்பதாக உள்ளன.

அதுவும் சூர்யா நடிக்கும் சூரரைப் போற்று படம் இந்தியில் தற்போது ரீமேக் ஆகி வரும் சமயத்தில், சூரரைப் போற்று படம் 5 தேசிய விருதுகளை பெற்றுள்ளது. இதனால் இந்த படத்தை பார்க்க பலரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

சூர்யா தற்போது டைரக்டர் பாலா இயக்கு வணங்கான் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் எடுத்து முடிக்கப்பட்டு விட்ட நிலையில், மீதமுள்ள காட்சிகள் விரையில் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுக்கிறது.

English summary

Acclaimed filmaker Faruk Kabir, we hear, has collaborated with South superstar Suriya for a film written by him. While the South film is being mounted next year, the grapevine has it that Faruk is also going to be directing the Hindi version of it with a Bollywood star."