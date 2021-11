கன்ஃபார்ம் தான் போல.. இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து அண்ணாச்சி அவுட்.. அவரே கொடுத்த சிக்னல்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் நேற்றைய எபிசோடில் இந்த வாரம் தான் வீட்டுக்கு கிளம்ப போவதாக இமான் அண்ணாச்சியே தெரிவித்தது ரசிகர்கள் மத்தியில் சந்தேகத்தை கிளப்பி உள்ளது.

கமல்ஹாசன் சிபாரிசால் தான் ஜெமினி கணேசனின் பேரன் அபிநய் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் வந்தார் என்றும் அதன் காரணமாகவே அவர் தொடர்ந்து காப்பாற்றப்பட்டு வருகிறார் என்றும் நெட்டிசன்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

என்னம்மா ஒரு கேப்டன் பேசுற பேச்சா இது.. நான் பேசி முடிச்சோனே சண்டை போடுங்க என சொல்லும் இசை!

இந்நிலையில், இந்த வாரமும் அபிநய் வெளியேற மாட்டார் என்றும் இமான் அண்ணாச்சி தான் வெளியேற உள்ளார் என்றும் ஏற்கனவே கணிப்புகள் ஆரம்பித்து விட்டன.

English summary

This week Bigg Boss Tamil 5 eviction contestant will be Imman Annachi buzz circulates in social media. He also gave some signal about his eviction in latest episode.