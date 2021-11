அபிநயிடம் காயினை கொடுத்தாரா இசைவாணி? இல்லை சுருதியை போலவே நெருப்பு காயினுடன் வெளியேறினாரா?

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து இந்த வாரம் இசைவாணி வெளியேற்றப்பட்டுள்ள தகவல் கசிந்து விட்டது.

நெருப்பு ஆற்றல் காயினை கொண்டு இருந்தும் இந்த வாரம் இசை அதை பயன்படுத்தாமல் இருந்தது ஏன் என்கிற கேள்வியை கமல் சாரே கேட்டு விட்டார்.

அதன் பிறகு அபிநயிடம் காயின் பற்றி பேசும் இசைவாணி பேசிய நிலையில், அந்த காயினை அபிநய்க்கு அவர் கொடுத்தாரா? என்கிற சந்தேகம் கிளம்பி இருக்கிறது.

தாமரையிடம் தரக்குறைவாக தகராறு செய்யும் இசைவாணி.. இருவரிடையே தொடரும் மோதல் !

English summary

Isaivani explains to Abinay why she didn’t use the power coin to save herself this week. Isaivani evicted from the house details leaked create curiosity to audience what happened to her coin.