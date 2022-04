என்ன சொல்றீங்க...தலைவர் 169 ல் மூன்று ஹீரோயின்களா?...அட செம மேட்டரா இருக்கே

சென்னை : ரஜினியின் தலைவர் 169 படம் பற்றிய அப்டேட்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருப்பதால் படம் பற்றிய எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. படத்தை எப்போது ஆரம்பிக்க போகிறார்கள் என ரசிகர்கள் கேட்க துவங்கி விட்டனர்.

ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 169 படத்தை கோலமாவு கோகிலா, டாக்டர், பீஸ்ட் படங்களை இயக்கிய நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க உள்ளார். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்க போவதாக பிப்ரவரி மாதமே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது.

English summary

According to latest reports, Rajinikanth along with three beauties Aishwarya Rai, Ramya Krishnan, Priyanka Arulmohan in Thalaivar 169. Ramya Krishnan to play antagonist role like Neelambari in Padayappa. Aishawrya Rai to play pair for Rajini and Priyanka Arulmohan in prominant role.