பிக்பாஸ் அல்டிமேட்...இந்த வாரம் டபுள் எவிக்ஷனா? வெளியேற போகும் அந்த இன்னொருவர் யார்?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் டபுள் எவிக்ஷன் இருக்குமாம். அப்படி இருந்தால் வெளியேற போகிற அந்த இரண்டு போட்டியாளர்கள் யார் என்ற கேள்வி அனைவரிடமும் எழுந்துள்ளது. இந்த வாரம் வெளியேற போகிற ஒருவர் யார் என்பது ஏற்கனவே ஏறக்குறைய முடிவாகி விட்ட நிலையில் அந்த இன்னொருவர் யார் என்பது தான் அனைவரின் கேள்வியாக உள்ளது.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி ஜனவரி 30 ம் தேதி 14 போட்டியாளர்களுடன் 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து ஷுட்டிங் காரணமாக கமல் விலகியதால், கடந்த வாரம் முதல் சிம்பு தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி, சுஜா வருணி, வனிதா விஜயக்குமார், ஷாரிக், அபினய் வெளியேறி உள்ள நிலையில், வைல்டு கார்டு என்ட்ரியாக சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி மற்றும் கலக்க போவது யாரு சதீஷ் ஆகியோர் கடந்த வாரம் உள்ளே வந்தனர்.

English summary

In bigg boss ultimate 5th week may chance to get double eviction. This week 7 contestants are in nomination.Latest sources confirmed thadi balaji will evict this week. Apart from thadi balaji, snehan or sruthi also evict this week.