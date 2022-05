பார்த்திபன் மைக்கை வீசி எறிந்தது செட்டப்பா... அப்போ எல்லாமே இதுக்கு தானா?

சென்னை : பட விழாவில் நடிகர் பார்த்திபன் மைக்கை வீசி எறிந்த சம்பவம் தான் தற்போது ஹாட் டாப்பிக்காக கோலிவுட்டிலும், சோஷியல் மீடியாவிலும் பேசப்பட்டு வருகிறது. பார்த்திபன் எதற்காக இப்படி செய்தார் என்பது தான் அனைவரின் கேள்வியாகவும் உள்ளது.

நடிகரும், இயக்குனருமான பார்த்திபன் தனது புதிய முயற்சியாக இரவின் நிழல் என்ற படத்தை இயக்கி உள்ளார். இந்த படத்திற்கு இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார். சிங்கிள் ஷாட்டில் எடுக்கப்பட்ட உலகின் முதல் சினிமா இது தான் என சொல்லப்படுகிறது.

சினிமா விழாவில் கடுப்பாகி மைக்கை வீசி எறிந்த பார்த்திபன்... அப்படி என்ன நடந்தது ?

English summary

Netizens said that Prathiban's mic threw was fully scripted for his upcoming movie promotion. Because, at the time of Parthiban's angry, A.R.Rahman sitting very cool with smiling face. He didn't confused on Parthiban's sudden angry.