பாலாவிடம் கோபித்து கொண்டு போனாரா சூர்யா... உண்மையில் என்ன தான் நடந்தது ?

சென்னை : டைரக்டர் பாலா மீது கோபித்து கொண்டு, ஷுட்டிங்கில் இருந்து சூர்யா கிளம்பி போய் விட்டார் என்பது கடந்த சில நாட்களாகவே சோஷியல் மீடியாவில் தகவல் பரவி வருகிறது. ஆனால் உண்மையில் என்ன நடந்தது என்பது பற்றி தற்போது படக்குழுவினர் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

டைரக்டர் பாலா நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் டைரக்ஷனுக்கு திரும்பி உள்ளார். சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்மென்ட் நிறுவனம் தயாரித்து வரும் இந்த படத்தில் சூர்யா, கிருத்தி ஷெட்டி உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகிறார்கள். ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்து வருகிறார்.

பிரைட் நடிகர் காத்து அடுத்த இயக்குநர் பக்கம் பாய அந்த நடிகர் தான் காரணமா.. கடுப்பில் இயக்குநர்!

English summary

Recent times so rumours about Suriya 41 movie and Suriya - director Bala relationship spreads on social media. They said that Suriya had angry with director Bala and changed him from the movie. But movie makers denied this rumours and explained what actually happened in Suriya 41 movie.