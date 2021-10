பாவனியை சோதனையிட்ட அக்ஷரா...இதெல்லாம் கூட நடந்ததா ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 27 வது நாளான இன்று, கமல் வரும் வார இறுதி எபிசோட் ஒளிபரப்பாக உள்ளது. இதில் இந்த வாரம் நடந்த பிரச்சனை பற்றி கமல் பேசுவாரா, அவர் யாருக்கு சப்போர்ட் செய்ய போகிறார் என அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள்.

நிறைய பேச வேண்டி இருக்கு...கமலிடம் குறும்படம் கேட்கும் ரசிகர்கள்

தாமரை உடைமாற்றும் அறைக்குள் சென்று பாவனியின் உதவியுடன், சுருதி காயினை எடுத்தது இந்த வாரம் மிகப் பெரிய பிரச்சனையாக வெடித்தது. ஆனால் பிக்பாஸ் ஏதும் சொல்லாததால் யார் பக்கம் நியாயம் உள்ளது என சொல்ல முடியாமல் மற்ற போட்டியாளர்கள் குழம்பிப் போய் உள்ளனர்.

suruthi, pawni and madhumitha disscussed about priyanka frisking chinna ponnu. suruthi told that frisking is not a mistake. on that time, pawni said that me too frishked by akshara.